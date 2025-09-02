< sekcia Regióny
Polícia v Topoľčanoch pátra po troch maloletých dievčatách
Autor TASR
Topoľčany 2. septembra (TASR) - Polícia v Topoľčanoch pátra po trojici maloletých dievčat. Seherezádé Kováčová, Barbara Kováčová a Aisha Czuczorová podľa polície odišli spoločne z Centra pre deti a rodinu v Topoľčanoch 1. septembra popoludní. Doposiaľ o sebe nepodali žiadnu správu, no podľa zistených informácií mali namierené do obce Čata v okrese Levice.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, Seherezádé Kováčová má 14 rokov a pochádza z obce Prašice. Je vysoká 147 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči, dlhé čierne vlasy. V čase odchodu mala na sebe oblečené béžové tričko, bledé dlhé rifle a obuté bledé botasky.
Barbara Kováčová má 13 rokov a pochádza z obce Prašice. Je vysoká 144 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči, dlhé čierne vlasy. V čase odchodu mala na sebe oblečené biele tričko, bledé dlhé rifle a obuté bledé botasky.
Aisha Czuczorová má 13 rokov a pochádza z obce Prašice. Je vysoká 156 centimetrov, chudej postavy, má hnedé oči, dlhé čierne vlasy. V čase odchodu mala na sebe oblečené červené tričko, bledé dlhé rifle a obuté bledé botasky. „Akékoľvek informácie k nezvestným osobám je možné oznámiť na najbližší útvar polície, alebo na tiesňovú linku číslo 158, prípadne do súkromnej správy na facebookovej stránke Polícia SR - Nitriansky kraj,“ doplnila polícia.
