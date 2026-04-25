Polícia v Trebišove obvinila mladíka po napadnutí mladej ženy z lúpeže
Autor TASR
Trebišov 25. apríla (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 18-ročného muža z Trebišova. V prípade ide o napadnutie mladej ženy v Trebišove z 22. apríla. Žena pri útoku utrpela zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Za tento skutok mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa doterajších zistení mal mladík daný deň krátko pred 19.00 h na príjazdovej ceste smerujúcej k jednej z teplární v meste pristúpiť k žene, ktorá tadiaľ prechádzala sama. „Zo zadnej strany ju mal chytiť okolo krku, silno pritlačiť k sebe a následne ju udrieť do oblasti tváre. Potom jej mal prehľadávať vrecká bundy a zmocniť sa finančnej hotovosti, ktorú mala žena pri sebe,“ informovala Illésová. Žena sa bránila a muž ju mal následne odstrčiť, pričom spadla na zem. Podozrivý z miesta činu ušiel. Spôsobená škoda predstavovala finančnú hotovosť 23 eur.
Policajti po prijatí oznámenia rozbehli pátranie a vďaka ich rýchlej reakcii, miestnej a osobnej znalosti terénu sa im podozrivého podarilo v krátkom čase vypátrať. Muž sa ku skutku priznal a následne bol obmedzený na osobnej slobode. Počas procesných úkonov dobrovoľne vydal aj časť odcudzenej hotovosti.
