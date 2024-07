V Trenčianskom okrese úplne uzavrú niektoré cesty tretej triedy

Trenčín 17. júla (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru niektorých ciest tretej triedy v Trenčianskom okrese. Dôvodom budú opravy ciest. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Od 18. do 19. júla uzavrú cestu III/1895 v úseku Peťovka - križovatka s cestou II/516. V dňoch 22. - 23. júla bude uzavretá cesta III/1984 od obce Petrova Lehota po križovatku s cestou II/516. Od 24. do 27. júla uzavrú cestu III/1887 z Hornej Súče do miestnej časti Krásny Dub.



Vzhľadom na šírkové usporiadanie ciest je možné ich asfaltovanie realizovať výhradne naraz v celej šírke cesty. Úplné uzávery ciest budú od 7.30 do 19.30 h.