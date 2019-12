Tragédia v Trnave: Kolíziu s chodkyňou neprežil kolobežkár

Trnava 6. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, na následky ktorej došlo k úmrtiu kolobežkára na elektrickej kolobežke. Muž vo veku 43 rokov išiel na kolobežke v stredu (4. 12.) po ceste smerom od nákupného centra na Ulicu Jána Bottu v Trnave. Vodič auta, ktorý išiel pred ním, zastavil a dával na priechode pre chodcov prednosť 71-ročnej chodkyni. Žena bola asi v tretine priechodu, keď, podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Márie Linkešovej, spoza dodávky vyšla a do nej narazila kolobežka. Staršia pani spadla a vodič kolobežky zostal ležať bez pohybu na zemi.



"Podľa predbežnej lekárskej správy malo ísť u oboch o zranenia s dobou liečenia do šesť týždňov. Po hospitalizácii však kolobežkár na druhý deň po nehode zomrel. Polícia prekvalifikovala dopravnú nehodu z priestupku v doprave na prečin usmrtenia," doplnila hovorkyňa s tým, že polícia hľadá svedkov nehody, ktorí sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.



Linkešová uviedla, že súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke je osoba na kolobežke nemotorovým účastníkom cestnej premávky. Deti do 15 rokov elektrickú kolobežku na ceste používať nemôžu. Každý kolobežkár si musí pri jazde uvedomiť, že pre neho platia rovnaké povinnosti ako pre vodičov. Rovnako ako bicykel tak aj elektrická kolobežka musí mať predpísanú povinnú výbavu. Ak kolobežkár použije na prejazd chodník alebo cestičku pre cyklistov, rýchlosť jazdy na chodníku nesmie prekročiť rýchlosť chôdze a na cyklochodníku nesmie jazdou ohroziť ani obmedziť cyklistov. Kolobežkári síce dostali zelenú na cesty, avšak treba pamätať, že aj pri menšej kolízii sú v ohrození života.