Polícia v trnavskom kraji obvinila z krádeže štyroch recidivistov

Zasnežené policajné auto. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Pri minimálne dvoch opakovaných krádežiach už nepristupujú k priestupkovému, ale k trestnému konaniu.

Autor TASR
Trnava 30. decembra (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) počas 24 hodín obvinili štyri osoby - dve ženy a dvoch mužov, zo spáchania prečinu krádeže, keďže boli v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch viackrát postihnuté za obdobné skutky. Stalo sa tak po novele Trestného zákona. Pri minimálne dvoch opakovaných krádežiach už nepristupujú k priestupkovému, ale k trestnému konaniu. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

V dvoch prípadoch hovoria policajti o „extrémnej“ recidíve. Obvinený 40-ročný Bratislavčan bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý 24-krát. Ďalšia, 38-ročná obvinená žena z okresu Dunajská Streda bola za rovnaké konanie postihnutá 15-krát.

Ku skutkom, v ktorých bolo vznesené obvinenie, došlo v rôznych častiach TTSK, a to v Trnave, vo Veľkom Mederi, v Zlatých Klasoch a v Holíči. Išlo o krádeže v obchodných reťazcoch a na čerpacej stanici. Vo všetkých prípadoch boli osoby prichytené priamo pri čine alebo bezprostredne po ňom a odcudzený tovar bol vrátený nepoškodený do predajne.

Polícia súčasne avizovala, že bude naďalej dôsledne využívať zákonné možnosti, ktoré novela Trestného zákona poskytuje, a postupovať rázne proti osobám, ktoré sa opakovane dopúšťajú majetkovej trestnej činnosti.

