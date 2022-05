Podvodníci ovládajú manipulačné techniky, upozorňuje polícia

Trnava 9. mája (TASR) - Polícia Trnavského kraja aj v mesiaci apríl zaznamenala úspešné podvody na senioroch. O peniaze prišiel 90-ročný muž v okrese Piešťany i 83-ročná žena z okresu Galanta. Upozornila na to krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Starého pána od Piešťan podvodníci presvedčili, že jeho brat potrebuje súrne 10.000 eur. Keď im peniaze dal, o podvod sa pokúsili opäť na druhý deň. Našťastie, im to druhýkrát už nevyšlo," uviedla. Žene v okrese Galanta v noci volala cudzia osoba, ktorá jej oznámila, že jej syn leží v nemocnici a potrebuje hotovosť 4000 eur. Peniaze nechala podľa pokynov v igelitovej taške pred bránou rodinného domu. Cez okno potom sledovala muža, ktorý bol zahalený a peniaze si z dohodnutého miesta zobral. "Extrémne presvedčivo znel aj telefonát, ktorý prijala 81-ročná pani v okrese Dunajská Streda. Od dôchodkyne žiadal 1000 eur. Ženu otázkami tak zmanipuloval, že nakoniec získal aj všetky informácie o jej blízkych a zosnulom manželovi," doplnila Linkešová.



Podvodníci podľa hovorkyne do repertoára zaradili aj legendu o policajtovi. V telefóne sa predstavia ako policajti a predstierajú, že blízka osoba je zadržaná políciou, komunikuje v mene advokáta, sudcu a žiada kauciu. V marci vyskúšali aj inú verziu. "Starí ľudia v noci nahlásili prípady, keď sa volajúci predstaví ako príslušník kriminálnej polície a potenciálnej obeti povie, že bude vykradnutá a má si nachystať všetky peniaze, cennosti a tieto má vyhodiť von oknom, kde už bude čakať údajný policajt," informovala.



Polícia upozorňuje, že podvodníci ovládajú manipulačné techniky, ktorými dokážu od ľudí najskôr vylákať potrebné informácie o ich rodine a potom im vyrozprávajú príbeh, ktorému obete ľahko uveria. Pod nátlakom a v snahe pomôcť blízkym v ťažkej životnej situácii konajú podľa presných inštrukcií z telefónu. Preto si treba informácie dôkladne preverovať. "Žiadame príbuzných seniorov, aby si v našom mene pohovorili so svojimi starými rodičmi a blízkymi a upozornili ich na tieto podvody. Ak sa stanú obeťou podvodu, aj pokus o podvod je trestný čin, seniori môžu ihneď kontaktovať políciu na bezplatné číslo 158. Sme im k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni," dodala Linkešová.