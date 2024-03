V Trnavskom kraji počas víkendu spôsobili opití vodiči štyri nehody

Trnava 18. marca (TASR) - Polícia na území Trnavského kraja riešila počas uplynulého víkendu štyri dopravné nehody, kde ich účastníci mali viac ako jedno promile alkoholu v dychu. Tri z nich sa stali v okrese Senica, ďalšia v okrese Dunajská Streda a jedného vodiča zastavili aj v okrese Galanta. Všetci piati sú obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informuje o tom trnavská krajská polícia.



V nedeľu (17. 3.) skončil 31-ročný vodič pri obci Veľké Blahovo s autom Citroën C4 po jazde pod vplyvom alkoholu na strome pri ceste. Nafúkal 2,92 promile alkoholu. "Pri obci Lakšárska Nová Ves sa zase 72-ročný vodič so svojím Hyundai i20 v sobotu (16. 3.) prevrátil nabok, namerali mu 1,21 promile. Priamo v Senici narazil 39-ročný vodič auta VW Golf s 1,69 promile do budovy, plastovej odpadovej nádoby a nakoniec aj do trávnatého svahu. A na ceste medzi obcami Hohenau a Moravský Svätý Ján havaroval 32-ročný vodič auta Mazda 2. Po nehode nafúkal 1,17 promile," uvádza polícia.



Policajti z Galanty v nedeľu zastavili 38-ročného muža, ktorý jazdil v aute Škoda Octavia bez vodičského oprávnenia a s jedným promile alkoholu v dychu.