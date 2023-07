Polícia v Trnavskom kraji riešila dve nehody so staršími cyklistami

Trnava 26. júla (TASR) - Policajti dokumentovali v utorok (25. 7.) dve dopravné nehody s účasťou cyklistov nad 60 rokov. Jedna sa stala pred obedom v meste Gbely, druhá podvečer v meste Trnava. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



K nehode v Trnave došlo na priechode pre cyklistov na Hospodárskej ulici. "Muža si pravdepodobne nevšimol a nedal mu prednosť 19-ročný vodič na osobnom aute. Po náraze do čelného skla skončil 64-ročný cyklista na zemi a so zraneniami hrudníka ho previezli záchranári do nemocnice," uviedla Linkešová.



Policajti alkohol u vodičov na mieste nezistili. "Vodičovi, ktorý mal vodičský preukaz rok, na mieste preukaz zadržali a ďalšiu jazdu mu zakázali. Vzhľadom na zranenie cyklistu začal poverený policajt vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Na zemi po zrážke s autom skončila aj 69-ročná cyklistka v meste Gbely, kde ju zrazila 43-ročná žena na osobnom aute. "Po náraze skončila cyklistka so zranením hlavy hospitalizovaná v skalickej nemocnici. Predbežne by malo ísť o ľahké zranenia s dobou liečenia do šiestich týždňov. Okolnosti nehody preverujú policajti pre podozrenie z priestupku v doprave," informovala Linkešová.