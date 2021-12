KURIÓZNA NEHODA: Opitý traktorista havaroval pri odhŕňaní snehu

Trnava 6. decembra (TASR) – Po snežení boli policajti v Trnavskom kraji prizvaní k 12 dopravným kolíziám. Okrem iných išlo o uviaznutý kamión na prechode Biela Hora a dve dopravné nehody v mestách Senica a Hlohovec, ktorých vinníci z miesta odišli. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



„Najkurióznejšiu nehodu riešili policajti v obci v okrese Piešťany, kde 42-ročný muž nastúpil ráno do zamestnania a sadol za volant malotraktora. Počas jazdy pri rýchlosti 11 kilometrov za hodinu nezvládol riadenie a pri odhŕňaní snehu zišiel pravým kolesom z chodníka. Traktor stratil rovnováhu a skončil prevrátený na ceste. Policajti príčinu nehody zistili hneď po dychovej skúške. Traktorista totiž nafúkal 1,19 promile,“ uviedla hovorkyňa. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz a obmedzili ho na osobnej slobode. Policajti ho riešia v tzv. superrýchlom konaní a na rozhodnutie súdu si počká v cele predbežného zadržania.



Ďalšiu nehodu s alkoholom vyšetrujú policajti z Galanty, tam 22-ročný vodič auta BMW X3 nedal pri vchádzaní do kruhového objazdu pri obci Gáň prednosť autu Suzuki Swift a zozadu doň narazil. Po zrážke Suzuki otočilo a odhodilo do dopravného značenia. Za volant si mladý vodič sadol s 1,6 promile alkoholu v dychu.



V okrese Dunajská Streda neprispôsobil rýchlosť jazdy 37-ročný vodič auta Ford Fiesta. Pri obci Oľdza zišiel z cesty a narazil do stromu. „Muž utrpel zranenia, bol prevezený do nemocnice. Policajti mu v dychu namerali takmer 2 promile,“ uviedla Antalová.



Pri obci Zavar v okrese Trnava 41-ročný vodič auta Hyundai nezvládol riadenie, zišiel mimo cestu a s autom skončil v odvodňovacom kanáli. S viacerými vnútornými poraneniami ho transportovali do nemocnice. Pri dychovej skúške mu namerali 1,29 promile.



Polícia týchto vodičov riešila za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý môže v zmysle zákona hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok.