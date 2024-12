TRAJA KRÁLI: V Trnavskom kraji polícia riešila opitých vodičov

Trnava 27. decembra (TASR) - Policajti riešili na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) počas sviatočných dní troch vodičov pod vplyvom alkoholu. Vyslaní boli aj k ďalším udalostiam v cestnej premávke, ktoré sa zaobišli bez vážnejších zranení. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Po vianočnej večeri si sadli za volant dvaja vodiči z okresu Trnava, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. "Dvadsaťjedenročný mladík mal pri prejazde obcou Smolenice naraziť do oceľovej brány rodinného domu. Policajti mu po nehode zistili v dychu 1,31 promile," priblížila polícia. Päťdesiatjedenročný muž zas šoféroval po meste Trnava, kde ho zastavili policajti a dychovou skúškou mu namerali 1,42 promile.







Opitý vodič havaroval aj v obci Dolný Štál v okrese Dunajská Streda. "Dvadsaťdvaročný cudzinec mal s 1,83 promile v dychu naraziť do betónového múru rodinného domu a aj do stromu," dodala polícia. Trojica čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Vo štvrtok (26. 12.) podvečer boli piešťanskí policajti privolaní k hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehode v obci Hubina. "Sedemdesiattriročná pani mala s autom Škoda Fabia zísť vpravo mimo cesty, kde narazila do dreveného stĺpu elektrického vedenia a s vozidlom spadla do niekoľko metrov hlbokej priekopy," priblížila polícia s tým, že staršia pani zostala v prevrátenom aute zakliesnená a vyslobodiť ju museli privolaní hasiči. Dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom, záchranári ju po prvotnom ošetrení odviezli do nemocnice.



Na Prvý sviatok vianočný riešili policajti dopravnú nehodu v obci Trstice v okrese Galanta. Päťdesiatdvaročný vodič si pri cúvaní pravdepodobne nevšimol auto, ktoré išlo po hlavnej ceste a došlo k zrážke. Po nehode museli byť dve osoby ošetrené privolanými záchranármi. "Policajti ani u jedného z vodičov alkohol nepotvrdili. Celková škoda sa vyšplhala na približne 8000 eur," dodala polícia.