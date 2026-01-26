< sekcia Regióny
Polícia v Trnavskom kraji riešila viacero vodičov pod vplyvom alkoholu
Autor TASR
Trnava 26. januára (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) počas uplynulého víkendu riešili viaceré prípady vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Výsledkom boli tri dopravné nehody a viaceré pozitívne dychové skúšky u žien aj mužov. Krajské prezídium Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
V piatok (23. 1.) popoludní v Piešťanoch spozorovala mestská polícia muža spiaceho v naštartovanom vozidle. Po tom, ako sa prebral, s vozidlom odišiel, no po krátkej jazde zastal. Privolaní štátni policajti mu vykonali dychovú skúšku s výsledkom 3,37 promile alkoholu.
Podvečer v Dunajskej Strede 33-ročná vodička vozidla narazila do zaparkovaného vozidla Peugeot s prívesným vozíkom. Ten sa po náraze posunul, pričom došlo k zraneniu dvoch osôb stojacich mimo vozidla a jednej osoby nachádzajúcej sa v ňom. Dychová skúška u vodičky preukázala 2,15 promile alkoholu.
Ďalšia dopravná nehoda sa stala v sobotu (24. 1.) pred polnocou v centre Trnavy, kde 38-ročná vodička pri parkovaní narazila do dvoch odstavených áut. Policajti jej namerali 2,31 promile alkoholu, pri opakovanej skúške až 2,46 promile.
V nedeľu (25. 1.) popoludní v obci Šelpice v okrese Trnava na ceste prvej triedy 31-ročný vodič s 3,06 promile alkoholu prešiel do protismeru a následne zišiel mimo vozovky.
Všetci vodiči boli po skutkoch obmedzení na osobnej slobode a riešení v súvislosti s trestným činom ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, za ktorý podľa polície zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody až na jeden rok.
