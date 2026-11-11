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Polícia v Trnavskom kraji skontrolovala 179 predajní

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Na ilustračnej snímke znak polície Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 3. septembra 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Odhalila pritom jeden trestný čin a dva priestupky.

Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Policajti v Trnavskom kraji vykonali v utorok (10. 11.) popoludní bezpečnostnú akciu zameranú na predchádzanie krádežiam v obchodoch. Do kontrol obchodných centier, predajní a ich okolia sa zapojilo 60 policajtov, ktorí preverili 179 maloobchodných prevádzok. Odhalili pritom jeden trestný čin a dva priestupky. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Okrem maloobchodných prevádzok skontrolovali aj 40 osôb a 22 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb. „Počas kontrol bol zistený jeden trestný čin, dva priestupky súvisiace s krádežami v maloobchodoch a tri priestupky na úseku cestnej premávky,“ ozrejmila polícia.

Cieľom akcie bolo predchádzať majetkovej trestnej činnosti, zvýšiť bezpečnosť zákazníkov a posilniť spoluprácu s prevádzkovateľmi obchodov. Polícia avizovala, že v podobných bezpečnostných akciách bude pokračovať aj v budúcnosti.


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