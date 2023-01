Polícia v Trnavskom kraji vykonala za týždeň 3754 dychových skúšok

Trnava 29. januára (TASR) - Polícia v Trnavskom kraji vykonala za minulý týždeň (16. - 22. 1.) 3754 dychových skúšok na alkohol, o 166 viac ako týždeň predtým. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Ako doplnila, 36 z nich bolo s pozitívnym výsledkom.



"To je o sedem viac ako týždeň predtým. Z nich bolo 15 vodičov a 21 cyklistov, čo predstavuje pri vodičoch nárast o piatich a pri cyklistoch o dvoch. Siedmi vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla Antalová.



Policajti zaevidovali 41 škodových udalostí a 23 dopravných nehôd. "Na konci uplynulého týždňa evidujeme dva tragické nárazy do stromov, pri ktorých vyhasli životy dvoch žien. V Trnave zomrela krátko po nehode 79-ročná dôchodkyňa a v okrese Dunajská Streda opitý vodič narazil do stromov, pričom jeho spolujazdkyňa na mieste podľahla svojim zraneniam. Žiadna osoba sa nezranila ťažko a sedem osôb sa zranilo ľahko. Pri jednej nehode, ktorá bola zároveň tragická, asistoval alkohol," povedala krajská policajná hovorkyňa.