Polícia v Trnavskom kraji vykonala za týždeň 4029 dychových skúšok

Trnava 17. februára (TASR) - Polícia v Trnavskom kraji vykonala za minulý týždeň (6. - 12. 2.) 4029 dychových skúšok na alkohol, o 153 menej ako týždeň predtým. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Ako doplnila, 29 z nich bolo s pozitívnym výsledkom.



"To je o troch viac ako týždeň predtým. Z nich bolo 15 vodičov a 24 cyklistov, čo predstavuje pri vodičoch nárast o troch a pri cyklistoch je to rovnaké číslo ako týždeň predtým. Piati vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla Antalová.



Policajti zaevidovali 42 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. "Na cestách Trnavského kraja neevidujeme v uplynulom týždni dopravnú nehodu, pri ktorej by niekto prišiel o život. Žiadna osoba sa nezranila ťažko a deväť osôb sa zranilo ľahko. Pri troch nehodách asistoval alkohol," povedala krajská policajná hovorkyňa.