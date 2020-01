V okolí Trnavy boli v noci tri dopravné nehody

Trnava 1. januára (TASR) – Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala dnes po polnoci tri dopravné nehody. Informovala o tom polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.



Len pol hodinu po polnoci zasahovali policajti v Špačinciach v okrese Trnava. "Na konci dediny sedel vodič pod vplyvom alkoholu v naštartovanom a nabúranom aute. Policajtom sa priznal, že šoféroval a aj havaroval. Odmietol vykonať dychovú skúšku, preto bol predvedený na políciu, kde je realizovaný za ohrozenie pod vplyvom návykovej latky tak, ako keby nafúkal nad jedno promile," uviedla polícia.



Hodinu a pol po polnoci sa stala dopravná nehoda v Hlohovci. "Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia narazilo do pouličného osvetlenia a do zaparkovaného VW Polo. Na mieste nehody sa nikto nenachádzal, po vodičovi auta pátrame," informovala polícia.



Vzápätí riešila v Hlohovci ďalšiu dopravnú nehodu, keď 26-ročný vodič narazil do zaparkovaného auta a následne do bytovky. Polícia mu po nehode namerala v krvi 2,15 promile alkoholu.