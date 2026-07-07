< sekcia Regióny
VIDEO: V Trnavskom kraji si posvietili na vodičov na diaľniciach
Zaznamenali tiež 12 vodičov nákladných vozidiel, ktorí porušili pravidlá predchádzania.
Autor TASR
Trnava 7. júla (TASR) - Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Trnave sa zapojili do celoslovenskej osobitnej dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na kontrolu vodičov na diaľniciach a rýchlostných cestách. Počas šesťhodinovej kontroly v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) odhalili 34 porušení pravidiel cestnej premávky. Zaznamenali napríklad 20 prípadov používania mobilného telefónu počas jazdy. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Do akcie nasadili 17 policajtov, ktorí pri monitorovaní bezpečnosti a plynulosti premávky využili aj technické prostriedky, vrátane dronu a dohľadu z paluby autobusu. Kontrola sa zamerala na vodičov, ktorých správanie predstavovalo reálne riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Zaznamenali tiež 12 vodičov nákladných vozidiel, ktorí porušili pravidlá predchádzania. V jednom prípade išlo o jazdu s vozidlom v nevyhovujúcom technickom stave a v jednom prípade vodič porušil inú povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Všetky zistené priestupky vyriešili policajti uložením blokovej pokuty. V jednom prípade zadržali vodičský preukaz, keďže vodič nemal finančné prostriedky na zaplatenie uloženej pokuty.
Polícia zároveň informovala, že u žiadneho z kontrolovaných vodičov nezistila požitie alkoholu. Osobitné kontroly zamerané na nebezpečné správanie vodičov plánuje vykonávať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách.
Do akcie nasadili 17 policajtov, ktorí pri monitorovaní bezpečnosti a plynulosti premávky využili aj technické prostriedky, vrátane dronu a dohľadu z paluby autobusu. Kontrola sa zamerala na vodičov, ktorých správanie predstavovalo reálne riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Zaznamenali tiež 12 vodičov nákladných vozidiel, ktorí porušili pravidlá predchádzania. V jednom prípade išlo o jazdu s vozidlom v nevyhovujúcom technickom stave a v jednom prípade vodič porušil inú povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Všetky zistené priestupky vyriešili policajti uložením blokovej pokuty. V jednom prípade zadržali vodičský preukaz, keďže vodič nemal finančné prostriedky na zaplatenie uloženej pokuty.
Polícia zároveň informovala, že u žiadneho z kontrolovaných vodičov nezistila požitie alkoholu. Osobitné kontroly zamerané na nebezpečné správanie vodičov plánuje vykonávať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách.