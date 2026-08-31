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Polícia v uplynulom týždni skontrolovala na letiskách 74.029 ľudí
Na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vybavili policajti 29.194 cestujúcich pri vstupe a 26.058 pri výstupe, teda spolu 55.252 cestujúcich.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Počas uplynulého týždňa vybavili policajti na hraničných kontrolách mimoschengenských letov na slovenských letiskách celkovo 74.029 cestujúcich a 449 lietadiel. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia.
Na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vybavili policajti 29.194 cestujúcich pri vstupe a 26.058 pri výstupe, teda spolu 55.252 cestujúcich. Na košickom letisku evidovali 7661 cestujúcich pri vstupe a 7527 pri výstupe, čo je celkovo 15.188 cestujúcich. Letisko Poprad vybavilo 1798 cestujúcich pri vstupe a 1791 pri výstupe, teda spolu 3589 cestujúcich.
Na bratislavskom letisku polícia 17-krát riešila pozitívne záznamy v medzinárodných a národných databázach. V dvoch prípadoch bol odopretý vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nespĺňali podmienky vstupu. „V jednom prípade sme prijali žiadosť o medzinárodnú ochranu. Zároveň sme poskytli súčinnosť pri dobrovoľnom návrate štátnych príslušníkov tretích krajín do domovskej krajiny,“ priblížili policajti.
Príslušníci hraničnej polície v dvoch prípadoch na košickom letisku riešili pozitívny záznam v medzinárodných databázach. Policajti zároveň vykonali štyri kontroly deportovaných štátnych príslušníkov SR.
Na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vybavili policajti 29.194 cestujúcich pri vstupe a 26.058 pri výstupe, teda spolu 55.252 cestujúcich. Na košickom letisku evidovali 7661 cestujúcich pri vstupe a 7527 pri výstupe, čo je celkovo 15.188 cestujúcich. Letisko Poprad vybavilo 1798 cestujúcich pri vstupe a 1791 pri výstupe, teda spolu 3589 cestujúcich.
Na bratislavskom letisku polícia 17-krát riešila pozitívne záznamy v medzinárodných a národných databázach. V dvoch prípadoch bol odopretý vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nespĺňali podmienky vstupu. „V jednom prípade sme prijali žiadosť o medzinárodnú ochranu. Zároveň sme poskytli súčinnosť pri dobrovoľnom návrate štátnych príslušníkov tretích krajín do domovskej krajiny,“ priblížili policajti.
Príslušníci hraničnej polície v dvoch prípadoch na košickom letisku riešili pozitívny záznam v medzinárodných databázach. Policajti zároveň vykonali štyri kontroly deportovaných štátnych príslušníkov SR.