V uplynulých týždňoch eviduje polícia vo Fiľakove dve prepadnutia

Fiľakovo 18. februára (TASR) – Dve prepadnutia zaevidovali policajti počas uplynulých týždňov v meste Fiľakovo v okrese Lučenec. Informuje o nich Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici na svojej stránke na sociálnej sieti.



Prvá udalosť sa stala 24. januára v podvečerných hodinách na Sládkovičovej ulici, kde bol podľa polície neznámym páchateľom okradnutý starší muž, ktorý sa vracal z nákupu potravín. „Dotyčný k nemu pristúpil odzadu a z vrecka kabáta mu vytiahol finančnú hotovosť päť eur. Pri snahe poškodeného zabrániť tejto krádeži došlo k jeho nešťastnému pádu na zem, pričom utrpel odreniny na rukách a nohách,“ konkretizovali policajti.



Druhý prípad sa stal 1. februára na Podhradnej ulici. „Dvaja muži si vyhliadli opäť staršieho pána, ku ktorému jeden z nich pristúpil a pod zámienkou vypýtania si cigarety upútal jeho pozornosť. To využil druhý páchateľ a odzadu strčil pána na zem, kde sa mu následne obidvaja snažili zo zadného vrecka nohavíc vytiahnuť peniaze, čo sa im aj podarilo,“ priblížilo KR PZ.



Dodali, že ich konanie si všimol majiteľ blízkej reštaurácie, ktorý pribehol na miesto a jedného muža sám chytil. „Ihneď volal na políciu, pričom podrobne popísal aj druhého muža, ktorého sa policajtom podarilo vďaka presným informáciám do hodiny po lúpeži zadržať,“ uviedli policajti.



Ako ďalej spomenuli, chceli by apelovať na občanov nielen mesta Fiľakovo, aby boli všímaví, a ochotní podať pomocnú ruku svojim spoluobčanom. „V prípade, že sú svedkami protiprávneho konania a je to v ich silách, aby pomohli človeku, ktorý sa stane obeťou trestného činu, alebo aby ihneď kontaktovali políciu a svojimi informáciami pomohli protiprávne konanie objasniť,“ zdôraznili.