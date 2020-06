Prešovská polícia upozorňuje na dodržiavanie hygienických opatrení

Prešov 26. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Prešove upozorňuje ľudí, ktorí sa vrátili z rizikových krajín, aby dodržiavali usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V prípade ich nerešpektovania im hrozí sankcia.



Podľa polície je potrebné, aby občania, ktorí sa vrátili z krajín, kde stále pretrváva vysoká hrozba nákazy ochorením COVID-19, dodržiavali platné a aktuálne opatrenia a usmernenia hygienikov.



"Po vstupe na územie SR sú ľudia povinní ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Pre Prešov a okolie teda ide o RÚVZ so sídlom v Prešove," upozorňuje polícia.



Uvedené nariadenie neplatí pre krajiny ako sú Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.



"V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení ÚVZ SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659 eur v rozkaznom konaní, a do 1000 eur v blokovom konaní za priestupok podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia," uviedol riaditeľ obvodného oddelenia PZ Prešov-Juh Rastislav Vasilik.



Ako dodal, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie môže hroziť aj alternatíva uzavretia mesta či obce, prípadne celej lokality.



Viac informácií o obmedzeniach na hraniciach počas mimoriadnej situácie sa verejnosť dozvie prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.