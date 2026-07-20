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VODIČI, POZOR: V utorok vypnú signalizáciu na križovatke v Senici

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Na snímke semafor. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Dôvodom je oprava senzorov vo vozovke v časti križovatky v smere od obce Kúty, priblížila polícia.

Autor TASR
Senica 20. júla (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že v utorok (21. 7.) od 9.00 do 12.00 h bude vypnutá svetelná signalizácia na hlavnej križovatke pri Námestí oslobodenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Dôvodom je oprava senzorov vo vozovke v časti križovatky v smere od obce Kúty,“ priblížila polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť a opatrnosť, prípadne zvolenie inej trasy mimo hlavného ťahu.
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