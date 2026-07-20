< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: V utorok vypnú signalizáciu na križovatke v Senici
Dôvodom je oprava senzorov vo vozovke v časti križovatky v smere od obce Kúty, priblížila polícia.
Autor TASR
Senica 20. júla (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že v utorok (21. 7.) od 9.00 do 12.00 h bude vypnutá svetelná signalizácia na hlavnej križovatke pri Námestí oslobodenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Dôvodom je oprava senzorov vo vozovke v časti križovatky v smere od obce Kúty,“ priblížila polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť a opatrnosť, prípadne zvolenie inej trasy mimo hlavného ťahu.
„Dôvodom je oprava senzorov vo vozovke v časti križovatky v smere od obce Kúty,“ priblížila polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť a opatrnosť, prípadne zvolenie inej trasy mimo hlavného ťahu.