Polícia v Žarnovici preverovala varovný status mamičky o Ukrajincoch

Žarnovica 2. novembra (TASR) - V Žarnovickom okrese polícia preverovala varovný status šíriaci sa na sociálnej sieti, v ktorom žena vyzývala rodičov, aby si dávali na svoje deti pozor v súvislosti s neznámym Ukrajincom ponúkajúcim jej dieťaťu lízanku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici vo štvrtok informovalo, že celú situáciu preverilo a konštatovalo, že nešlo o žiadneho Ukrajinca ani únoscu detí.



"Policajti zistili, o aké auto ide a podarilo sa im stotožniť aj jeho vodiča. Nejde o Ukrajinca, ale o 25-ročného mladíka z Azerbajdžanu, ktorý je na Slovensku legálne. Policajtom povedal, že má tiež podobnú dcérku a keď ich (matku s dcérou) uvidel, chcel dieťa potešiť sladkosťou, v ich krajine je to bežné," vysvetlila polícia s tým, že mladíka upozornili, aby sa v budúcnosti takéhoto konania zdržal.



Varovný status mal viac ako 9000 zdieľaní a polícia dostala v súvislosti s ním viacero podnetov. Žena v ňom opisovala, ako pri nej zastalo auto so značkou HC, no muži v ňom boli Ukrajinci. Jeden z nich mal dávať dieťaťu do ruky lízanku a pýtať sa, kam idú. Polícia upozorňuje, že hoci táto situácia ženu vystrašila a v statuse apeluje na rodičov, políciu neinformovala. Svoj status podľa polície nezmazala ani po vysvetlení celej situácie a šíri sa ďalej.



V súvislosti s prípadom polícia ďalej upozorňuje obyvateľov, aby si v podobných prípadoch poznačili evidenčné číslo vozidla, prípadne urobili fotografiu a neodkladne kontaktovali políciu na známom čísle 158.