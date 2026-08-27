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ĎALŠIA HAVÁRIA AUTOBUSU: Cesta v Ždiari je neprejazdná
Polícia vyzýva vodičov, aby sa úseku vyhli, rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a jazdili opatrne.
Autor TASR
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Ždiar 27. augusta (TASR) - V obci Ždiar, okres Poprad, sa vo štvrtok ráno zrazil autobus s osobným autom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že cesta I/66 je z dôvodu kolízie aktuálne neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadi polícia.
Nehoda sa stala okolo 8.00 h. Polícia vyzýva vodičov, aby sa úseku vyhli, rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a jazdili opatrne.
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že z miesta hlásia jednu ľahko zranenú osobu, pričom ide o vodiča osobného auta. V autobuse sa podľa neho v čase zrážky nachádzalo šesť cestujúcich a vodič a všetci vyviazli bez zranení.
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Nehoda sa stala okolo 8.00 h. Polícia vyzýva vodičov, aby sa úseku vyhli, rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a jazdili opatrne.
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že z miesta hlásia jednu ľahko zranenú osobu, pričom ide o vodiča osobného auta. V autobuse sa podľa neho v čase zrážky nachádzalo šesť cestujúcich a vodič a všetci vyviazli bez zranení.