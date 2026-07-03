Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Regióny

EVAKUÁCIA OBCHODNÉHO CENTRA V ŽILINE: Došlo k požiaru

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb, vyzvali policajti.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 3. júla (TASR) - Policajti v piatok poobede zasahujú pri evakuácii obchodného centra Aupark v centre Žiliny, kde došlo k požiaru osobného motorového vozidla na parkovisku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb,“ vyzvali policajti.

.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu