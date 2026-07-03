< sekcia Regióny
EVAKUÁCIA OBCHODNÉHO CENTRA V ŽILINE: Došlo k požiaru
Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb, vyzvali policajti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 3. júla (TASR) - Policajti v piatok poobede zasahujú pri evakuácii obchodného centra Aupark v centre Žiliny, kde došlo k požiaru osobného motorového vozidla na parkovisku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb,“ vyzvali policajti.
„Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb,“ vyzvali policajti.