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Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 19 opitých vodičov
Šefčíková upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 19 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 18 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 17 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1450 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 54 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 18 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 17 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1450 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 54 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.