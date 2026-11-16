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Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 12 opitých vodičov
Päť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Žilina 16. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo deväť z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Päť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 11 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 23 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1465 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 42 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Päť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 11 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 23 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1465 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 42 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.