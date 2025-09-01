< sekcia Regióny
Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 15 opitých vodičov
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú i na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 1. septembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Piati vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú i na požitie omamných a psychotropných látok. „U 12 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1607 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 32 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
„Piati vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú i na požitie omamných a psychotropných látok. „U 12 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1607 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 32 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.