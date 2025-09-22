< sekcia Regióny
Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 18 opitých vodičov
Šesť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Žilina 22. septembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 18 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo deväť z nich a ďalších deväť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Šesť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 23 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Dodala, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1328 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 41 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala hovorkyňa.
