Týždeň v Žilinskom kraji: Policajti chytili 20 opitých vodičov
Šiesti vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Žilina 13. októbra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 20 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 13 z nich, ďalších sedem vodičov „nafúkalo“ nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Šiesti vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 14 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 20 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1459 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 31 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
