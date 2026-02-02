Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 25 opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 2. februára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 25 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 14 z nich, ďalších 11 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 24 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1525 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 57 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
