Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 13 opitých vodičov
Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem motoristov, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile.
Autor TASR
Žilina 13. apríla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 13 motoristov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem motoristov, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. „Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 24 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 21 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1786 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 55 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem motoristov, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. „Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 24 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 21 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1786 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 55 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.