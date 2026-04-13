Pondelok 13. apríl 2026
Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 13 opitých vodičov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Žilina 13. apríla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 13 motoristov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem motoristov, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. „Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 24 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 21 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1786 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 55 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
