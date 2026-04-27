Týždeň v Žilinskom kraji: Odhalili 17 opitých motoristov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Žilina 27. apríla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 17 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a jeden vodič sa odmietol podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 18 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 21 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1851 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 48 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
