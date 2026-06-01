< sekcia Regióny
Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 16 opitých vodičov
Hovorkyňa upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 1. júna (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 16 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších päť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 20 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U ôsmich vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1695 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 46 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 20 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U ôsmich vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1695 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 46 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.