Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 16 opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Žilina 1. júna (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 16 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších päť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 20 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U ôsmich vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1695 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 46 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
