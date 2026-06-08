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POLICAJNÁ KONTROLA: Odhalili 14 opitých vodičov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 8. júna (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 14 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo šesť z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Piati vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 28 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 19 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1874 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 60 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
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