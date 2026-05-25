Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Regióny

Polícia v Žilinskom kraji odhalila 11 opitých vodičov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na cestách policajti ďalej zistili 1956 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 62 priestupkov u nemotorových účastníkov.

Autor TASR
Žilina 25. mája (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 11 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo deväť z nich, ďalší dvaja vodiči „nafúkali“ nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 37 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U siedmich vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1956 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 62 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby

TÝŽDENNÍK: Poslanci po novom

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky