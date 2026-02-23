< sekcia Regióny
Polícia v Žilinskom kraji odhalila 12 vodičov pod vplyvom alkoholu
Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel.
Autor TASR
Žilina 23. februára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo päť z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 35 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1583 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 61 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
