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Polícia v Žilinskom kraji odhalila 9 opitých vodičov
Na cestách policajti zaznamenali aj 1462 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel.
Autor TASR
Žilina 23. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili deväť motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalší dvaja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u siedmich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 14 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1462 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 71 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u siedmich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 14 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1462 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 71 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.