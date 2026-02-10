Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Regióny

V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila štyroch opitých vodičov

.
Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 10. februára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) odhalili štyroch motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile mali dvaja z nich, ďalší dvaja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Šefčíková.

Dodala, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 31 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1741 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 39 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac