Nenechajte sa oklamať: Podvodníci sa cez telefón vydaváju za lekárov

Košice 15. júna (TASR) - Košická krajská polícia upozorňuje na výskyt ďalších podvodných telefonátov zameraných na seniorov. "Počas stredy (14. 6.) policajti na tiesňovej linke 158 prijali tri telefonáty, počas ktorých im volajúci oznámili, že ich kontaktovala neznáma osoba a pokúsila sa od nich vylákať peniaze," uviedla krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Podvodníci použili už známu legendu o tom, že pri telefóne je lekár a volajú namiesto príbuzného, ktorý spôsobil dopravnú nehodu a nemôže hovoriť, pretože leží v nemocnici. "Na dôveryhodnosť príbehu si zabezpečia aj plačúcu osobu v pozadí telefonátu, ktorá má byť rodičom dieťaťa, ktoré príbuzný seniora zrazil, a telefonát tak nadobúda punc dôveryhodnosti. Samozrejme, ide o 'prísne tajnú misiu'. Na to, aby sa všetko zaobišlo bez polície a trestných oznámení, je potrebné 'poškodenej' rodine vyplatiť nemalú sumu peňazí," priblížila praktiky Ivanová.



V troch stredajších prípadoch z Košíc sa podvodníkom peniaze vylákať nepodarilo. Seniori po telefonáte obratom kontaktovali svojich príbuzných a potom políciu, a tak neprišli o svoje úspory.



Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať im pomoc. "Pri objasňovaní týchto prípadov Policajný zbor uvíta, ak by takéto osoby kontaktovali políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu či pripraviť ich o financie. A to aj vtedy, ak by sa ďalším vyšetrovaním podvodné konanie nepreukázalo," uviedla hovorkyňa.