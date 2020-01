BUĎTE V STREHU: Polícia varuje seniorov v Bratislave pred podvodníkmi

Bratislava 2. januára (TASR) - Polícia varuje seniorov v Bratislave pred podvodníkmi, ktorí používajú nový trik. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informuje na sociálnej sieti.



Policajti v hlavnom meste upozorňujú, a to najmä v časti Bratislava III, na rozmáhanie sa krádeží. "Páchateľ vstúpi do obydlia dôverčivého seniora a predstiera vyplatenie výhry. Od seniora žiada rozmeniť bankovku vyššej hodnoty s odôvodnením, že ho chce vyplatiť," spresnila polícia. Odpútaním seniorovej pozornosti (ďalší komplic zazvoní pri dverách bytu), využije páchateľ moment nepozornosti a v nestráženej chvíli odcudzí hotovosť, ktorú si dôverčivý senior uchováva u seba doma.



Polícia seniorom radí, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojho obydlia, nevyberali peniaze pred cudzími ľuďmi a v prípade podozrenia vždy volali políciu na bezplatnom čísle 158.