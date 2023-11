Vážna nehoda v okrese Trebišov na pár hodín obmedzila dopravu

Trebišov 14. novembra (TASR) - Vážna dopravná nehoda v Trebišovskom okrese na pár hodín obmedzila dopravu. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že v pondelok (13. 11.) došlo medzi obcami Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce k zrážke dvoch áut a autobusu. Nehoda sa stala krátko pred 13. hodinou, jeden z vodičov utrpel ťažké zranenia.



"Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Hyundai po štátnej ceste v smere od obce Zemplínska Teplica, z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky. Tam v čase, keď predchádzal pred ním jazdiaci autobus, došlo k zrážke s protiidúcim osobným motorovým vozidlom značky Dacia. To po náraze ešte narazilo do ľavej stredovej časti autobusu," priblížila hovorkyňa.



Vodič Dacie ostal po zrážke zakliesnený vo vozidle, po vyslobodení príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru si ho do svojej opatery prevzali záchranári. Muža transportovali do nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú predpokladanú dobu liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Vodič vozidla značky Hyundai utrpel pri dopravnej nehode iba ľahké zranenia s predbežnou desaťdňovou liečbou.



"Vodičovi Dacie bol na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok v nemocnici odobratý biologický materiál. Vykonanou dychovou skúškou nebola zistená prítomnosť alkoholu u vodiča autobusu ani u druhého šoféra," dodala Ivanová s tým, že počas dokumentovania dopravnej nehody bol úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzavretý a dopravu tam riadili policajti.



Po ukončení obhliadky miesta dopravnej nehody trebišovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. "Kto v tomto prípade pochybil a akou mierou prispel k vzniku dopravnej nehody, je predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela hovorkyňa.