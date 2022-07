Polícia väzobne stíha muža, ktorý napadol svoju manželku i svokrovcov

Košice 25. júla (TASR) – Polícia obvinila 51-ročného muža z okresu Košice-okolie z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Koncom minulého týždňa v jednom z rodinných domov fyzicky napadol svoju manželku i svokrovcov a vyhrážal sa im ich zabitím. Stíhaný je väzobne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



Svoju 50-ročnú manželku fyzicky napadol po predchádzajúcej hádke. "Ženu udrel rukou do oblasti tváre a hodil po nej stoličku so slovami, že ich pozabíja. Tiež ju chytil pod krk. Keď žena prešla do časti domu, kde bývajú jej rodičia, obvinený muž fyzicky napadol aj ich," spresnila. Počas fyzických útokov sa podľa polície opakovane vyhrážal, že ich všetkých pozabíja. Žene a jej rodičom sa pred útočníkom napokon podarilo zamknúť.



Ženy vo veku 50 a 70 rokov utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ľahké zranenia, 74-ročnému dôchodcovi spôsobil ťažké zranenia.



Polícia sa o útoku dozvedela prostredníctvom rýchlej zdravotnej pomoci, ktorú privolali. "Vyslaná policajná hliadka agresora na mieste obmedzila na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Mésarová s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.



Zo strany obvineného muža malo dochádzať k fyzickým atakom už aj v minulosti, avšak poškodení sa na políciu neobrátili. Ako Mésarová uviedla, pravdepodobne zo strachu pred agresorom.



Polícia pripomína, že ak dochádza k domácemu násiliu, je potrebné problém riešiť a neodkladať ho.