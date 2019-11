Polícia v Bratislave bude pred Vianocami dohliadať na bezpečnosť

Bratislava 22. novembra (TASR) – Polícia v Bratislave posilní počas predvianočného obdobia výkon vybraných služieb Policajného zboru najmä na miestach, kde sa očakáva zvýšená koncentrácia osôb. Zabezpečovať ho budú predovšetkým policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Do hliadok budú okrem policajtov zapojení aj príslušníci Ozbrojených síl SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



"Ich hliadková a obchôdzková služba bude zameraná na lokalitu vianočných trhov a ich okolie, nákupné centrá, ich parkoviská a okolie, a na miesta konania adventných podujatí," uviedla Mihalíková. Dopravní policajti budú vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, a to najmä na hlavných cestných ťahoch a cestách s predpokladanou zvýšenou intenzitou cestnej premávky.



Polícia pri zabezpečení verejného poriadku a bezpečnosti občanov úzko spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR, mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ako aj miestnou samosprávou. "Na odporúčanie polície budú aj tohto roku počas vianočných sviatkov na Hlavnom námestí inštalované železobetónové zábrany a mechanické zátarasy, ktoré majú zabrániť vozidlám vjazd na verejné priestranstvo," poznamenala policajná hovorkyňa.



Cieľom opatrení je podľa Mihalíkovej zabezpečiť nerušený priebeh vianočných trhov a sprievodných podujatí. Polícia upozornila aj na vreckových zlodejov. "Vzhľadom na to, že na páchanie trestnej činnosti používajú rôzne praktiky, odporúčame občanom, aby si počas návštevy nákupných centier, trhovísk, vianočných trhov, kultúrnych a spoločenských podujatí, ale aj počas prepravy prostriedkami mestskej hromadnej dopravy, dávali pozor na svoje osobné veci," uviedla policajná hovorkyňa.



Zároveň polícia odporúča, aby si občania nenechávali svoje osobné veci a vianočné nákupy v aute na viditeľnom mieste. "Aj keď opúšťate auto iba na krátko, nenechávajte v ňom osobné doklady, mobily, finančnú hotovosť, prípadne pracovné tašky s technikou a dôležitými listinami," povedala policajná hovorkyňa s tým, že vodiči by si mali auto okrem centrálneho uzamknutia skontrolovať aj mechanicky. "Dodržiavaním jednoduchých preventívnych odporúčaní môžete predísť krádeži, ochrániť svoj majetok a vyhnúť sa tak nepríjemnej skúsenosti. Ak aj napriek tomu zistíte, že ste sa stali obeťou zlodeja, prípadne ak spozorujete podozrivú osobu, okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158," uzavrela.



Barbora Krajčovičová z Mestskej polície Bratislava priblížila, že posilnené policajné hliadky budú najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, na nádvorí Starej radnice, na Hviezdoslavovom námestí a v okolitých uliciach centra mesta, a to až do Vianoc. Mestská polícia upozorňuje návštevníkov trhov, aby boli ostražití a dávali si pozor na svoje osobné veci. "V prípade akéhokoľvek problému sa môžu ľudia obrátiť na policajné hliadky či zavolať na linku mestskej polície na číslo 159 alebo na tiesňovú linku štátnej polície, na číslo 158," povedala.