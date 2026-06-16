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Polícia vedie trestné stíhanie pre výstavbu nemocnice v Prešove

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Na snímke aktuálny stav výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove 26. mája 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby.

Autor TASR
,aktualizované 
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Prešov 16. júna (TASR) - Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Pre TASR to uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.

Trestné stíhanie vedie krajský vyšetrovateľ odboru prešovskej kriminálnej polície. „Uvedenú trestnú vec dozoruje prokurátor Oddelenia dozoru v trestnom konaní Krajskej prokuratúry v Prešove. V rámci vyšetrovania sa vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu, kde okrem iného bola na uvedenej stavbe realizovaná obhliadka miesta činu v zmysle paragrafu 154 Trestného poriadku,“ spresnil Sovič.

Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) kritiku odmietajú.
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