Polícia vedie v prípade nehody v Rudňanoch trestné stíhanie
Pri nehode sa zranili tri deti, z toho jedno ťažko.
Autor TASR
Rudňany 17. marca (TASR) - Polícia vedie v prípade nehody, ktorá sa stala v utorok ráno v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves, trestné stíhanie. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová. Pri nehode sa zranili tri deti, z toho jedno ťažko.
„Podľa doposiaľ zistených informácií viedol vodič dodávkové vozidlo značky Renault po ceste. Pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam a stavu a povahe vozovky zišiel s vozidlom mimo cesty a prednou časťou narazil do kovových zvodidiel,“ uviedla hovorkyňa. Vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom.
„Tri maloleté osoby, ktoré sa viezli ako spolujazdci, boli posádkou rýchlej zdravotnej pomoci prevezené do nemocnice. Utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich, desiatich respektíve nad 42 dní,“ dodala Illésová.
Dopravná nehoda je podľa nej v štádiu vyšetrovania. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
