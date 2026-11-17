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Polícia vedie v prípade nehody v Spišskej Novej Vsi trestné stíhanie
Počas dokumentovania tejto udalosti bola vlaková doprava v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 17. novembra (TASR) - V súvislosti s víkendovou dopravnou nehodou v Spišskej Novej Vsi, pri ktorej sa zrazil vlak s osobným autom, polícia vedie trestné stíhanie. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová. Nehoda sa stala v sobotu (14. 11.) krátko po 8.30 h na železnici.
„V čase, keď vodič, ktorý v kolóne áut s vozidlom značky Škoda Fabia, smerujúcim od obce Markušovce do mesta Spišská Nová Ves, prechádzal cez železničné priecestie, križujúce cestu III/3244, došlo z doposiaľ neznámych príčin k vypnutiu prerušovaného červeného svetla priecestného zabezpečovacieho zariadenia a zodvihnutiu závor. V tom čase však prichádzal z jeho ľavej strany, po ľavej koľaji, nákladný vlak. Následkom toho došlo k nárazu prednej časti nákladného vlaku do ľavej prednej časti motorového vozidla. Vozidlo nákladný vlak ťahal a po dopravnej nehode ostalo vozidlo stáť v koľajisku vedľa nákladného vlaku,“ priblížila hovorkyňa.
Pri dopravnej nehode utrpel podľa predbežnej lekárskej správy vodiča vozidla ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Okrem neho sa vo vozidle nikto iný nenachádzal. K zraneniu rušňovodiča ani k poškodeniu vagónov vlakovej súpravy podľa polície nedošlo.
„Vykonanou dychovou skúškou ani orientačným testom na zistenie prítomnosti drog v organizme nebolo u rušňovodiča zistené požitie alkoholu ani omamných látok. Vodičovi motorového vozidla bol na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme v nemocnici odobratý biologický materiál,“ dodala Ivanová.
Počas dokumentovania tejto udalosti bola vlaková doprava v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená. Policajti v súvislosti s touto udalosťou začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky ďalšie okolnosti tejto zrážky ostávajú naďalej predmetom vyšetrovania.
„V čase, keď vodič, ktorý v kolóne áut s vozidlom značky Škoda Fabia, smerujúcim od obce Markušovce do mesta Spišská Nová Ves, prechádzal cez železničné priecestie, križujúce cestu III/3244, došlo z doposiaľ neznámych príčin k vypnutiu prerušovaného červeného svetla priecestného zabezpečovacieho zariadenia a zodvihnutiu závor. V tom čase však prichádzal z jeho ľavej strany, po ľavej koľaji, nákladný vlak. Následkom toho došlo k nárazu prednej časti nákladného vlaku do ľavej prednej časti motorového vozidla. Vozidlo nákladný vlak ťahal a po dopravnej nehode ostalo vozidlo stáť v koľajisku vedľa nákladného vlaku,“ priblížila hovorkyňa.
Pri dopravnej nehode utrpel podľa predbežnej lekárskej správy vodiča vozidla ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Okrem neho sa vo vozidle nikto iný nenachádzal. K zraneniu rušňovodiča ani k poškodeniu vagónov vlakovej súpravy podľa polície nedošlo.
„Vykonanou dychovou skúškou ani orientačným testom na zistenie prítomnosti drog v organizme nebolo u rušňovodiča zistené požitie alkoholu ani omamných látok. Vodičovi motorového vozidla bol na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme v nemocnici odobratý biologický materiál,“ dodala Ivanová.
Počas dokumentovania tejto udalosti bola vlaková doprava v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená. Policajti v súvislosti s touto udalosťou začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky ďalšie okolnosti tejto zrážky ostávajú naďalej predmetom vyšetrovania.