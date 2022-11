Pri Šarišských Michaľanoch vodič vrazil do auta, žena zrážku neprežila

Sabinov 22. novembra (TASR) - Trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia spáchaný v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví vedie polícia v súvislosti s pondelkovou (21. 11.) tragickou dopravnou nehodou medzi Veľkým Šarišom a Šarišskými Michaľanmi. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Nehoda, ku ktorej došlo krátko pred 16.00 h, si vyžiadala život 48-ročnej ženy. Ako uviedla Ligdayová, 39-ročný občan Ukrajiny jazdil na osobnom aute značky Hyundai, pričom v úseku zákazu predbiehania v zákrute predbiehal iné osobné vozidlo, prešiel do protismeru, kde čelne narazil do vozidla značky Peugeot.



"Vodičkou bola 48-ročná žena, ktorá následkom zrážky utrpela zranenia, na mieste im podľahla. V dôsledku zrážky už ani 25-ročná vodička s vozidlom značky Audi zrážke nevedela zabrániť a narazila do vozidiel, táto žena utrpela zranenia. Vodič z Ukrajiny, ako aj jeho 16-ročný spolujazdec boli tiež zranení," doplnila Ligdayová.



Polícia podľa jej slov preveruje všetky okolnosti dopravnej nehody, skúma jej presnú príčinu, ako aj mieru zavinenia účastníkov.