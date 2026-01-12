< sekcia Regióny
Opití aj bez vodičákov: Policajti odhalili nezodpovedných šoférov
Kombináciu alkoholu za volantom so zákazom činnosti odhalili policajti v dvoch prípadoch.
Autor TASR
Trnava 12. januára (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zaznamenali od piatka (9. 1.) do nedele (11. 1.) osem vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo napriek uloženému zákazu činnosti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Kombináciu alkoholu za volantom so zákazom činnosti odhalili policajti v dvoch prípadoch. Štyridsaťtriročný muž jazdil po Dunajskej Strede s 1,54 promile a so šesťročným zákazom viesť motorové vozidlá. Päťdesiatjedenročnému Talianovi namerali policajti v Šamoríne (okres Dunajská Streda) 2,98 promile a zároveň zistili, že má uložený trest zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu 24 mesiacov.
Zákaz šoférovania bez zisteného alkoholu mali štyri osoby. Pod vplyvom alkoholu bol 43-ročný vodič v Dunajskej Strede (1,4 promile) a 53-ročný Čech, ktorý šiel po ceste prvej triedy medzi obcami Popudinské Močidlany a Radošovce v okrese Skalica (1,81 promile).
Všetkým vodičom obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ich na príslušné policajné oddelenie. „V prípade preukázania viny im za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia hrozí trest odňatia slobody až na dva roky a za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky trest odňatia slobody na jeden rok,“ priblížila polícia.
Kombináciu alkoholu za volantom so zákazom činnosti odhalili policajti v dvoch prípadoch. Štyridsaťtriročný muž jazdil po Dunajskej Strede s 1,54 promile a so šesťročným zákazom viesť motorové vozidlá. Päťdesiatjedenročnému Talianovi namerali policajti v Šamoríne (okres Dunajská Streda) 2,98 promile a zároveň zistili, že má uložený trest zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu 24 mesiacov.
Zákaz šoférovania bez zisteného alkoholu mali štyri osoby. Pod vplyvom alkoholu bol 43-ročný vodič v Dunajskej Strede (1,4 promile) a 53-ročný Čech, ktorý šiel po ceste prvej triedy medzi obcami Popudinské Močidlany a Radošovce v okrese Skalica (1,81 promile).
Všetkým vodičom obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ich na príslušné policajné oddelenie. „V prípade preukázania viny im za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia hrozí trest odňatia slobody až na dva roky a za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky trest odňatia slobody na jeden rok,“ priblížila polícia.