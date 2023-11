TRAGÉDIA V ČERHOVE: Vlak na priecestí vrazil do auta

Čerhov 15. novembra (TASR) - K zrážke vlaku s osobným vozidlom zn. VW Passat došlo v utorok (14. 11.) krátko pred 20.00 h na železničnom priecestí v obci Čerhov v okrese Trebišov. "Cestujúci vo vlaku sa nezranili, žiaľ, 58-ročný vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Auto prichádzalo po ceste v smere od obce Veľaty. Rušeň so štyrmi osobnými vozňami, v ktorých sa v tom čase nachádzalo 15 cestujúcich, narazil do jeho zadnej ľavej časti. "Podľa doterajších zistení vodič osobného motorového vozidla pravdepodobne nerešpektoval vodorovnú polohu dvojitých závor a funkčnú svetelnú a zvukovú signalizáciu, a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúcemu vlaku," uviedla polícia.



Rušňovodiča policajti podrobili dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.



"Z dôvodu dokumentovania tragickej udalosti bola v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. Cestná doprava v tomto úseku bola presmerovaná a riadili ju policajti," konštatovala Ivanová.



Bližšie okolnosti polícia vyšetruje a v danej veci začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.