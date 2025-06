Vo februári unikol v areáli bývalého Istrochemu v Bratislave chlór

Bratislava 10. júna (TASR) - Látka, ktorá vo februári tohto roka unikla v areáli bývalého bratislavského závodu Istrochem, bola chlór. Potvrdila to analýza kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany v Nitre. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



„V uvedenej veci aktuálne prebieha vyšetrovanie. Podľa vyjadrenia spracovaného kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany v Nitre išlo o chlór,“ uviedla Šimková.



Polícia a hasiči zasahovali vo februári v blízkosti chemického závodu v bratislavskom Novom Meste, kde malo vtedy pri výkopových prácach dôjsť k úniku chemickej látky. Viacero osôb, ktoré prišli do kontaktu s chemickou látkou, bolo hospitalizovaných.