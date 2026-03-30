Pondelok 30. marec 2026Meniny má Vieroslava
PNEUMATIKOVÝ FANTÓM: Páchateľ v Košickom kraji poškodil 32 áut

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Spišskonovoveskí policajti v sobotu v obci Švedlár vykonávali potrebné procesné úkony v súvislosti s poškodením väčšieho množstva vozidiel.

Autor TASR
Švedlár 30. marca (TASR) - Polícia vyšetruje poškodenie pneumatík na viac než 30 vozidlách v obci Švedlár v okrese Gelnica, ku ktorému malo dôjsť v noci na sobotu (28. 3.). Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Spišskonovoveskí policajti v sobotu v obci Švedlár vykonávali potrebné procesné úkony v súvislosti s poškodením väčšieho množstva vozidiel,“ uviedla s tým, že podľa dostupných informácií malo dôjsť k poškodeniu pneumatík na 32 vozidlách.

Po páchateľovi alebo páchateľoch tohto skutku polícia podľa nej intenzívne pátra.
